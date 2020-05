A Espanha suspenderá a quarentena para turistas estrangeiros a partir do dia 1º de julho, um novo passo rumo à recuperação da normalidade econômica e social após a pandemia de Covid-19, anunciou o governo nesta segunda-feira.

A decisão foi tomada em reunião virtual que contou com a participação de sete integrantes do governo espanhol, entre eles os ministros de Saúde, Transportes, Economia, Relações Exteriores e Turismo.

Durante o encontro, foram abordadas questões como a suspensão da quarentena para visitantes estrangeiros e possíveis medidas que permitam que o setor turístico se organize para o verão.

"O mais difícil ficou para trás. A partir de julho, reativaremos gradualmente o turismo internacional, suspenderemos a quarentena e garantiremos condições de segurança sanitária", afirmou nas redes sociais a ministra das Relações Exteriores, Arancha González Laya.

O governo espanhol adotou no dia 15 de maio uma quarentena para os visitantes estrangeiros. A medida deveria ser cumprida em hotéis e residências, de modo que as pessoas procedentes do exterior não criassem novos focos de propagação do coronavírus enquanto o país se esforçava para reduzir o número de contágios e mortes.

A medida foi muito criticada pelo setor do turismo espanhol, que sofreu enorme prejuízo neste ano. O turismo é o principal setor da economia espanhola, representando 12,3% do produto interno bruto (PIB). Antes da pandemia, o setor empregava 2,45 milhões de pessoas na Espanha, 12,7% dos postos de trabalho do país.

A Espanha é o segundo país com mais chegadas de turistas estrangeiros no mundo. Em 2019, o país recebeu 83,7 milhões de visitantes, que gastaram 92,278 bilhões de euros.