A Espanha, após passar cinco dias abaixo das 200 vítimas diárias por Covid-19, registrou nas últimas 24 horas 217 novas mortes - 33 a mais do que no dia anterior -, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde local.

Além disso, o número de novas infecções aumentou para 506 entre ontem e hoje, após testes por PCR. Com esses dados, o número total de óbitos na Espanha devido à doença é de 27.321, enquanto os casos diagnosticados totalizam 229.540.

Mais da metade dos novos positivos está concentrada novamente em duas regiões: Catalunha, com 195, e Madri, que registrou 88 casos.

As pessoas que superaram a Covid-19 já representam 143.374, 1,8% a mais nas últimas 24 horas, com 2.551 altas hospitalares.

O diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências em Saúde, Fernando Simón, reconheceu que houve um "pequeno aumento", mas ele não mostrou qualquer alarde, pois muitas vezes há altos e baixos nos números diários.

Simón afirmou que o aumento de hoje não pode estar relacionado à entrada de mais da metade da população espanhola na primeira fase da abertura social e econômica iniciada na última segunda-feira, uma vez que não deu tempo para hipotéticas infecções e incubação. "Vamos ver o que acontece no final da próxima semana", disse ele.

Porta-voz do Ministério da Saúde para a pandemia, Fernando Simón enfatizou que "pode haver surtos em todos os lugares se não aplicarmos as medidas de prevenção", por isso ele insistiu na prudência durante a fase de progressão progressiva.

A Espanha completa hoje dois meses desde que o governo implementou medidas estritas para limitar e fechar a economia para tentar impedir a expansão da pandemia. EFE

