A Espanha contabiliza 412 surtos ativos de contágio do novo coronavírus, com 4.870 casos de infecção diagnosticados, sendo 60% deles nas regiões da Catalunha e Aragón, no nordeste do país, segundo informou nesta quinta-feira o ministro da Saúde, Salvador Illa.

Desde o fim do estado de emergência decretado pelo governo, em 21 de junho, foram registrados um total de 527 surtos e 6.960 casos, de acordo com dados oficiais.