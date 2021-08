A incidência da quinta onda da covid-19 continua diminuindo na Espanha, onde 70,1% das pessoas com mais de 12 anos já receberam todas as doses necessárias de alguma das vacinas contra a doença, informou nesta sexta-feira o Ministério da Saúde.

Até o momento, 29,5 milhões de pessoas já receberam a dosagem completa, ou seja, 62,2% da população total do país, que tem 47,4 milhões de habitantes. A meta do governo é chegar a 70% até o final do mês.