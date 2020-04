A Espanha voltou a registrar nesta quarta-feira um aumento nos números diários de casos confirmados e mortes por Covid-19, com 2.144 contágios e 325 óbitos nas últimas 24 horas, elevando o total de infectados para 212.917, enquanto as mortes já passam de 24 mil, de acordo com dados oficiais.

No entanto, o Ministério da Saúde informou que 6.399 pessoas se curaram desde ontem, o maior número em um dia desde o início da pandemia. Ao todo, 108.947 já se recuperaram da doença no país.