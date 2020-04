A Espanha registrou 331 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, 43 a mais do que no domingo, mas o número de curados agora ultrapassa 100 mil, segundo dados do Ministério da Saúde local divulgados nesta segunda-feira.

O número de novos casos do novo coronavírus entre ontem e hoje foi de 1.831, inferior às altas médicas, que ficarem em 2.144.