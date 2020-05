A Espanha registrou nas últimas 24 horas um ligeiro aumento nas mortes por Covid-19, com 229 novos óbitos, 16 a mais do na véspera, além de novos casos, com 1.095 infecções diárias, informou nesta sexta-feira o Ministério da Saúde local.

Com esses números, o número total de óbitos no país devido à pandemia chega a 26.299 até o momento, e o número de infecções está em 222.857.

Mais da metade dos novos casos foram registrados em duas regiões, totalizando um terço da população espanhola, o que mostra uma "disparidade significativa" na evolução da epidemia, disse o porta-voz do Ministério da Saúde para a pandemia, o epidemiologista Fernando Simón.

Madri segue como a região mais afetada pela Covid-19 na Espanha, com 64.333, na frente da Catalunha, que registrou 51.733.

As duas comunidades também foram as responsáveis por mais da metade das novas ocorrências de infecção no país, 691 de 1.095; assim como de mortes, com 77 na Catalunha, 48 em Madri, totalizando 125 de 229.

A situação da região que abrange a capital tem gerado forte debate sobre o pedido do governo local para passar à segunda fase de relaxamento de medidas.

A diretora geral de Saúde Pública da comunidade de Madri, inclusive, pediu demissão do cargo por ser contrária à ideia do alto escalão da administração da comunidade madrilenha.

A Catalunha, por sua vez, solicitou o relaxamento de medidas em apenas três de nove áreas em que está dividida, excluindo os grandes centros urbanos, como Barcelona. EFE

nac-ma/phg-bg

(foto) (vídeo)