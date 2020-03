O Ministério da Saúde da Espanha informou nesta segunda-feira que nas últimas 24 horas, 812 pessoas morreram no país por conta do novo coronavírus, e que esse número representa uma pequena queda nos óbitos, pois o boletim de ontem constava 26 vítimas a mais.

O número total de mortes no país é de 7.340, e o número de infectados atingiu 85.195, significando 6.398 a mais do que ontem.

Além disso, os pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) somam 5.231, e já houve 16.780 altas hospitalares, o que representa 20% do número total de infectados, de acordo com os dados fornecidos hoje.

Madri continua sendo a região mais afetada, com 24.090 casos, e o número de mortos é de 3.392, representando 45,6% do total do país.

Com esses dados, a Espanha superou a China em infecções, já que, segundo os últimos dados conhecidos, o país asiático, a origem da Covid-19, possui 82.341 casos.

O aumento de casos registrados na Espanha vem desacelerando nos últimos dias e hoje representa mais 8%.

Segundo a porta-voz do Ministério da Saúde, Dra. Maria José Sierra, desde o último dia 25, o aumento médio de casos foi de 12%, enquanto que do dia 15 até o dia 25, foi de 20%.

Com o objetivo de impedir o máximo possível a propagação da pandemia e, assim, evitar o colapso do sistema de saúde, principalmente das UTIs, que já estão em sua capacidade máxima, de hoje até 9 de abril, está suspensa na Espanha, qualquer atividade econômica e comercial que não seja considerada essencial.

Isto reduzirá a mobilidade ao mínimo e, assim, diminuirá o risco de infecções.

Segundo a médica, o que mais preocupa no momento é a pressão sobre os serviços de terapia intensiva e insiste que, embora a tendência seja uma diminuição nos casos, "a pressão sobre as UTIs nas próximas semanas será significativa", pois os casos que estão sendo registrados atualmente chegarão até eles.