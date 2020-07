A Espanha registrou nesta quarta-feira o maior número diário de infecção pelo novo coronavírus, desde 21 de junho, quando foi decretado o fim do confinamento da população, com 730 resultados positivos contabilizados em testes de diagnóstico nas últimas 24 horas.

Na comparação com a véspera, foram 201 casos a mais, segundo o Ministério da Saúde, que revelou existirem 224 surtos considerados ativos no país, 23 a mais do que dois dias atrás.