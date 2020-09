O Ministério da Saúde da Espanha registrou, nesta segunda-feira, 27.404 novos casos de Covid-19 desde a última sexta, com 3.023 nas últimas 24 horas, elevando o número total para 593.730 infecções, e o número de mortes para 29.848, com 101 nos últimos três dias.

Os dados oficiais colocam mais uma vez Madri como a região com maior número de infecções na Espanha, com mais 10.864 desde sexta-feira (910 entre ontem e hoje), seguida de Aragão, com 401 positivos desde ontem, e o País Basco, com 288.