A Espanha manteve nesta quarta-feira o aumento de infecções e mortes por conta da pandemia do novo coronavírus, com 757 óbitos nas últimas 24 horas, enquanto o número total de contágios agora chega a 146.690.

É o segundo dia consecutivo de aumento das mortes, após as 743 registradas ontem, enquanto os novos casos diários são 6.180, com aumento diário de 4,4%, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde local.

No entanto, o número de pacientes curados aumentou 11,1%, para um total de 48.021, o que representa 32,7% do total de casos registrados no país.

Além disso, os dados sobre a ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) não foram publicados hoje, enquanto esperam que as regiões enviem seus números ao Ministério.

Apesar da ligeira recuperação de dois dias, o ministro da Saúde, Salvador Illa, enfatizou hoje que "estamos em fase de desaceleração", graças às medidas de confinamento da população que estão tendo "efeito direto" na mobilidade e transmissão do vírus.

A Espanha continua sendo o segundo país do mundo em número de infecções, atrás apenas dos Estados Unidos.

Após mais de uma semana de reduções progressivas no ritmo de novas infecções, o mínimo foi atingido na última segunda-feira, com um aumento diário de 3,26%, que aumentou ligeiramente ontem para 4,05% e hoje ficou em 4,4%.

Illa lembrou que há duas semanas o crescimento de casos era de 15% ao dia, comparado a 7% da semana passada, um número que continuou a cair hoje, apesar do ligeiro aumento nos últimos anos dias.

A região de Madri continua sendo a mais afetada, com 42.450 infecções e 5.586 mortes, seguida pela Catalunha, com 29.647 casos e 3.041 mortes.