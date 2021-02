A Espanha confirmou nesta terça-feira mais 724 mortes por Covid-19, o maior número em 24 desde 8 de abril do ano passado, segundo informações do Ministério da Saúde, que informou que o total de vítimas do vírus SARS-CoV-2 desde o começo da pandemia chegou a 59.081.

De acordo com os dados oficiais, foram reportados 29.064 novos casos de coronavírus desde esta segunda-feira, elevando o total desde março de 2020 a 2.851.869.