A Espanha registrou nesta sexta-feira 367 novas mortes por Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, o que representa redução no índice depois de três dias consecutivos de alta, enquanto o número de contágios também teve desaceleração.

Com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde local, o total de óbitos desde o início da pandemia é de 22.524. Segundo a contabilização oficial, hoje foram 2.796 novos casos, o que eleva o geral para 202.990.

Por outro lado, o número de altas, por sua vez, foi maior do que o de infectados, com 3.105, elevando o total para 92.355 curados da Covid-19.

Hoje foi a primeira vez na Espanha que a quantidade de pacientes que foram considerados livres do coronavírus é maior do que os novos casos de contágio.

De acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde, Fernando Simón, os 2.796 registros de infecção incluídos hoje na conta oficial, que representa aumento de 1,4% com relação a ontem, é a menor taxa em "muitas semanas". Já o aumento diário de curados foi de 3,5%.

Além disso, o número de hospitalizados subiu 1,3%, na comparação com ontem, enquanto o de internados em unidades de terapia intensiva apresentou elevação de 1,8%.

A comunidade de Madri, onde está inserida a capital do país e que é a mais afetada pela pandemia, registrou 81 mortos, ou seja, pela primeira vez ficou de 100. Já o acumulado passou a ser de 1.097. EFE

jl/bg

(foto) (vídeo)