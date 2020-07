Novos surtos de Covid-19 ocorrem na Espanha, com centenas de pessoas infectadas, especialmente na Catalunha, enquanto as autoridades restringem as atividades sociais, recomendam comportamentos responsáveis e forçam o uso de uma máscara em todos os locais públicos e sob qualquer circunstância na maior parte do país.

O Ministério da Saúde registrou na última sexta-feira 628 infecções em um único dia, o número mais elevado desde o final do estado de alarme, em 21 de junho.