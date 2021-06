A Espanha superou, nesta quarta-feira, a marca de 80 mil mortes por covid-19 - 80.049 -, com a confirmação de 66 novas vítimas, além do registro de 4.984 novos casos, enquanto a incidência acumulada continua diminuindo, chegando a 118 casos por 100 mil habitantes em 14 dias.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, também baixou a pressão sobre as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para uma ocupação de 12,8% por pacientes de covid-19 como média nacional e apenas a Comunidade de Madri, com 26,8%, continua com ocupação elevada (acima dos 25%).