A Espanha vai paralisar a vacinação com o imunizante da farmacêutica AstraZeneca em pessoas menores de 60 anos, e continuará a administrá-la entre aquelas de 60 a 65 anos.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde e os governos das comunidades autônomas do país após um dia de indecisões sobre como proceder com esta vacina, devido a sua possível ligação com a formação de coágulos sanguíneos.