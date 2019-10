26 out 2019

EFE Madri 26 out 2019

A ministra da Justiça da Espanha, Dolores Delgado, anunciou neste sábado que o governo do país mapeou os locais onde foram enterrados as vítimas do regime de Francisco Franco e que pretende devolver os restos mortais às famílias.

De acordo com a titular da pasta, já foi feito um mapa, com as sepulturas espalhadas pelo território espanhol. Ainda segundo Delgado, o trabalho poderá durar até seis anos.