O presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez. EFE/ Emilio Naranjo

A Espanha decidiu enviar armas ofensivas para a Ucrânia, além de contribuir para o envio de armas a cargo do fundo comum da União Europeia, anunciou nesta quarta-feira o chefe do governo do país, Pedro Sánchez.

"A Espanha também entregará material militar ofensivo à resistência ucraniana", declarou Sánchez em discurso no Congresso no qual defendeu as ações da União Europeia diante da invasão da Ucrânia pela Rússia.