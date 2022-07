O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta terça-feira uma taxação de bancos e empresas de energia para financiar ajudas sociais diante da alta inflação no país no contexto da guerra na Ucrânia.

Em debate no Parlamento sobre o Estado da Nação, que não era realizado há sete anos e no qual governo e oposição podem apresentar propostas, Sánchez fez os anúncios em meio a um novo racha entre os dois partidos de esquerda que formam a coalizão de governo: o PSOE, do qual ele é membro, e o Unidas Podemos. Desta vez, a divergência se deve a um aumento dos gastos militares para 2% do Produto Interno Bruto (PIB) prometido por Sánchez aos aliados da Otan - a legenda aliada é contra.