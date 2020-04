A Espanha, nas últimas 24 horas, registrou um aumento nas mortes pela Covid-19, com 743 novos óbitos, e mais 5.478 infecções, totalizando 140.510, segundo informaram nesta terça-feira as autoridades sanitárias do país.

Os novos números quebram a tendência de queda da última semana em mortes, que já chegam a 13.798, além de novas infecções.

Os novos casos representam um aumento de 4,05% por dia, contra 3,2% de ontem, após sete dias consecutivos de aumentos cada vez mais reduzidos, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde.

O governo espanhol atribui esse "leve aumento" ao ajuste dos dados do último final de semana devido a um "certo atraso" na notificação dos números pelas autoridades regionais, afirmou a chefe da área do Comitê de Coordenação da Alertas e Emergências em Saúde, María José Sierra.

Ela lembrou que esses aumentos acontecem nas terças-feiras, já que os dados do fim de semana foram coletados ontem à tarde e insistiu que a "tendência de queda que temos observado nos últimos dias continua".

Além disso, 7.069 pacientes estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com aumento também superior ao registrado ontem.

Apesar disso, a médica observou que a desaceleração na última semana atingiu "uma certa queda" na pressão sobre os serviços de emergência e UTIs dos hospitais.

Outro fato positivo para as autoridades é que mais 2.771 pessoas se recuperaram da Covid-19 nas últimas 24 horas, com 43.208 pacientes já curados e com alta, mais de 30% de todos os casos relatados.