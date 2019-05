Os espanhóis votam neste domingo pela segunda vez em menos de um mês, desta vez para renovar as 8.000 câmaras municipais do país, as assembleias legislativas de 12 das 17 comunidades autônomas (regiões) e escolher, além disso, 54 deputados do Parlamento Europeu.

O pleito de hoje vai servir também para comprovar o alcance da reviravolta política nacional das eleições gerais de 28 de abril passado.