O espanhol Saturnino de la Fuente, que completou 112 anos em fevereiro, tornou-se o homem mais velho do mundo, segundo o Guinness Book, o Livro dos Recordes, depois que o porto-riquenho Emilio Flores faleceu no último dia 12 com a mesma idade.

Emilio Flores e Saturnino de la Fuente disputaram por alguns meses o título de homem mais velho do mundo, embora o porto-riquenho alegava ter nascido alguns meses antes, não possuía a documentação oficial de seu nascimento, segundo explicou à Agência Efe, Bernardo Marcos, genro de Saturnino de la Fuente.