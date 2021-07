O diretor do Grupo de Vacinas de Oxford, Andrew Pollard, afirmou nesta segunda-feira que a variante beta, identificada primeiro na África do Sul, pode escapar da imunidade oferecida pela vacina, embora espere que a AstraZeneca garante "proteção muito alta" contra hospitalizações e mortes".

As declarações foram dadas no dia do fim das últimas restrições impostas pelas autoridades britânicas, o que significa que não haverá mais limite de pessoas reunidas em espaços fechados e que o uso de máscaras não será mais obrigatório.