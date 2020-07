Uma segunda onda de coronavírus pode causar cerca de 120 mil novas mortes no Reino Unido no próximo inverno europeu, alertam os consultores médicos do governo britânico em um relatório divulgado nesta terça-feira.

O documento preparado pela Academia de Ciências Médicas, encomendado pelo consultor científico chefe Patrick Vallance, alerta que um hipotético segundo surto de infecções por coronavírus neste país pode ser mais grave que o primeiro.