Especialistas do Imperial College de Londres não encontraram vestígios do novo coronavírus na rede de metrô e ônibus da capital britânica, de acordo com os resultados de testes realizados em várias estações e rotas divulgados nesta terça-feira.

Nos testes mensais realizados por cientistas da citada universidade britânica, encomendados pela empresa de gestão de transportes públicos Transport for London (Tfl), não foram detectados indícios da presença do vírus no ar ou nas áreas comuns que costumam ser tocadas pelos passageiros.