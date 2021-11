Os cientistas do Plano de Emergências Vulcânicas das Ilhas Canárias (Pevolca) falaram nesta quarta-feira pela primeira vez de "sinais positivos" que, se apresentarem uma consolidação nos próximos dias, podem indicar que o final da erupção na ilha espanhola de La Palma está mais próximo.

A diminuição do sinal de tremor desde a tarde de terça-feira e a tendência descendente do dióxido de enxofre (SO2) no cume são os parâmetros que fazem os especialistas pensarem assim, além da atividade sísmica, que permanece nas mesmas áreas e profundidades.