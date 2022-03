Vários especialistas chilenos analisaram nesta quinta-feira, na véspera da posse do progressista Gabriel Boric como presidente do Chile, os principais desafios do novo governante, cujo mandato consideraram estar vinculado ao êxito da futura Constituição do país.

Em uma conversa por videoconferência organizada pela Casa da América em Madri, representantes de organizações sociais e analistas destacaram a importância do processo constituinte, mas também a necessidade de o Chile de criar um novo pacto social.