Ao mesmo tempo em que o presidente Donald Trump escreve no Twitter "pare a contagem!", a equipe de campanha do candidato republicano à reeleição nos Estados Unidos demonstra confiança em uma virada sobre Joe Biden no Arizona, mesmo depois que a agência de notícias Associetad Press e a rede de televisão Fox News já terem apontado vitória do democrata no estado.

A novela eleitoral continua nas telas dos Estados Unidos. O Arizona, uma fortaleza conservadora que tem sido inexpugnável desde a vitória do progressista Bill Clinton em 1996 pode mudar de direção nas próximas horas.