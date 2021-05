Os confrontos entre palestinos e a polícia israelense na Esplanada das Mesquitas voltaram a ocorrer na noite desta segunda-feira na Jerusalém Oriental ocupada, que continuou a registrar distúrbios na Cidade Velha e nos arredores, durante um dia que já deixou quase 400 feridos e 263 internados.

Após o lançamento de foguetes de Gaza, os protestos se ampliaram por cidades árabes do norte de Israel, com 46 detidos, segundo a polícia israelense, e pela Cisjordânia ocupada, em conflitos com o Exército.