O segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia serão disputados entre o candidato de esquerda Gustavo Petro e Rodolofo Hernández, esse último que conseguiu desbancar na reta final da campanha outro representante da direita, Federico Gutiérrez.

De acordo com o Registro Nacional, órgão responsável por organizar o pleito, com a apuração quase concluída, Petro, do partido Pacto Histórico, obteve 8.526.352 votos, o que representa 40,32%; enquanto Hernández, do movimento Liga de Governadores Anticorrupção, recebeu 5.952.748 votos, o equivalente a 28,15%.