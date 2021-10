EFE Eduard Ribas i Admetlla. Cidade do México 23 out 2021

Após dois anos de sua fuga para o México denunciando ter sido vítima de um golpe de Estado, o ex-presidente da Bolívia Evo Morales retornou ao país que, segundo ele, "salvou sua vida" ao lhe conceder asilo, e foi abraçado pela esquerda latino-americana, que o saudou como um "líder histórico".

Morales é o convidado principal de um seminário internacional de mais de 100 partidos socialistas do continente, realizado na capital do México pelo Partido do Trabalho, da base do governo de Andrés Manuel López Obrador, que deu asilo à Bolívia em 2019.