O candidato à presidência da Colômbia Gustavo Petro (C), do Pacto Historico, comemora a vitória de sua coalizão neste domingo, em Bogotá. EFE/ Mauricio Duenas Castaneda

A coalizão Pacto Histórico, que reúne grande parte da esquerda na Colômbia, obteve 17 cadeiras no Senado e 25 na Câmara dos Deputados nas eleições legislativas deste domingo, em dia de derrota para o partido Centro Democrático, liderado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, que era a maior força política do país.

O movimento esquerdista canalizou nas urnas o descontentamento da população diante das políticas econômicas e sociais do governo, que foi expressado nos protestos do ano passado, assim como pelos escândalos no Parlamento colombiano.