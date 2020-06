As autoridades de saúde de Pequim anunciaram nesta quarta-feira que irão desinfetar todos os mercados, restaurantes e campus universitários da capital da China, além de realizar testes de Covid-19 em seus trabalhadores e gerentes.

O porta-voz municipal, Xu Hejian, disse em entrevista coletiva que realizará "uma inspeção preventiva abrangente em todos os mercados, restaurantes e cantinas", que incluirá a realização de testes de ácido nucleico.

Essa medida é tomada após a capital chinesa ter elevado ontem o nível de alerta de saúde de 3 para 2, após o surto do novo coronavírus no principal mercado de Pequim, com 137 casos desde a última quinta-feira.

A desinfecção de todos os restaurantes em Pequim e os testes fazem parte de uma operação em grande escala, considerando a quantidade significativa de estabelecimentos na região, que são dezenas de milhares.

Desde ontem, Pequim já desinfetou 276 mercados de produtos agrícolas e fechou 11 mercados subterrâneos e semi-subterrâneos, além de 33.173 serviços de entrega de alimentos em casa.

Xu disse que espera concluir hoje a desinfecção de mercados e restaurantes, embora os testes com ácidos nucleicos provavelmente demorem mais tempo.

A prioridade das autoridades é impedir que o vírus se espalhe ou alcance outras cidades. EFE

