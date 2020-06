O primeiro-ministro do estado da Baviera, na Alemanha, Markus Söder. EFE/Arquivo

O primeiro-ministro do estado da Baviera, na Alemanha, Markus Söder, anunciou nesta terça-feira que todos os moradores locais que não contam com plano de saúde poderão se submeter a testes gratuitos de detecção do novo coronavírus, caso desejem.

A medida será adotada já nesta quarta-feira, inclusive sendo estendida para pessoas que não apresentem qualquer sintoma da Covid-19, nem tenham estado com alguém infectado, segundo explicou o chefe do governo local.