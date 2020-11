Um dos estados mais decisivos para as eleições presidenciais deste ano nos Estados Unidos, a Geórgia anunciou nesta sexta-feira que fará uma recontagem dos votos recebidos por suas seções eleitorais devido ao apertado resultado do pleito.

No momento, o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, lidera a apuração com pouco mais de mil votos de vantagem sobre o republicano Donald Trump, atual presidente, que tenta a reeleição.