No aeroporto, medidas rigorosas de segurança são aplicadas para as empresas que ainda estão liberadas a prestar serviços. EFE/Franck Robichon

O estado de emergência de saúde, em vigor no Japão desde 7 de abril e terminou na última quarta-feira, foi prorrogado até o próximo dia 31, conforme anunciado oficialmente nesta segunda-feira pelas autoridades locais.

A extensão foi anunciada pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, durante reunião da equipe do governo que supervisiona as ações para impedir uma maior disseminação da pandemia da Covid-19, que no país já causou mais de 500 mortes.