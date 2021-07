O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, durante uma coletiva nesta sexta-feira. EFE/ISSEI KATO/POOL

O governo do Japão prorrogou até o final de agosto o estado de emergência vigente na região metropolitana de Tóquio e ainda ampliou a medida para outras zonas vizinhas, devido ao aumento no número de casos do novo coronavírus.

A decisão anunciada hoje, durante a realização dos Jogos Olímpicos na capital japonesa, afetará também a prefeitura (governo regional) de Osaka, na prática, implicando em restrições para as operações de bares e restaurantes, principalmente.