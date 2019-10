O fim de semana já seria de pouco futebol no Equador devido ao amistoso da seleção local contra a Argentina na Espanha na próxima semana, mas o estado de exceção decretado pelo presidente do país, Lenín Moreno, devido a protestos contra medidas econômicas anunciadas pelo governo, provocou o adiamento de vários eventos esportivos já agendados em todo o território nacional.

A Liga Profissional do Equador, responsável pela organização do Campeonato Equatoriano, já havia determinado que a 28ª rodada do torneio seria disputada apenas entre os dias 18 e 21 de outubro para não atrapalhar a seleção do país, que enfrentará a Argentina no próximo dia 13.