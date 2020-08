Primeiro colocado no ranking de mortes por Covid-19 nos Estados Unidos, o estado de Nova York anunciou nesta sexta-feira a liberação para 750 distritos educacionais reabrirem as portas de suas escolas em setembro, dando a flexibilidade para que as diretorias estabeleçam os seus próprios planos de retorno às atividades.

Em entrevista coletiva via internet, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, afirmou que as circunstâncias são diferentes em cada distrito e delegou à administração dos centros e aos governos locais as decisões sobre como abordarão a educação remota e os protocolos de testes e rastreamento no caso de um resultado positivo. Esses planos devem ser aprovados pelo Departamento de Saúde.