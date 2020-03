O governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou nesta terça-feira a imposição de uma "área de contenção" de um quilômetro e meio no norte do município de New Rochelle, no condado de Westchester, onde se encontra o maior "foco de infecção do país" do coronavírus, para onde já enviou a Guarda Nacional.

"É uma ação dramática, mas é o maior foco do país e é uma questão de vida ou morte", disse Cuomo em entrevista coletiva, na qual indicou que a medida entrará em vigor em 12 de março e terminará em 25 deste mês.

Durante essas duas semanas, escolas, grandes lojas e locais onde grandes grupos de pessoas podem se reunir serão fechados, detalhou Cuomo, acrescentando que mobilizará a Guarda Nacional para ajudar no trabalho de contenção, limpeza e tratamento do coronavírus. Até agora, 108 casos de Covid-19 foram detectados neste município.

"New Rochelle é o maior desafio sanitário que temos neste momento no estado e precisamos de uma estratégia especial", afirmou o governador, que em seguida explicou que as tropas da Guarda Nacional estarão encarregadas, entre outras coisas, de ajudar os cidadãos, entregar alimentos e ajudar na desinfecção.

"A limpeza das superfícies (que podem estar contaminadas pelo coronavírus) é muito importante", analisou.

Cuomo também anunciou a instalação de um laboratório de testes na área para evitar que os residentes utilizem o transporte público. New Rochelle fica a menos de 30 minutos de trem de Nova York.

O governador também comemorou o fato de as autoridades federais terem permitido que o centro médico privado Northwell Health realizasse testes automáticos de coronavírus nas suas instalações, o que aumentará muito o número de exames que podem ser realizados diariamente.

O político também informou que o número de casos em todo o estado aumentou nas últimas horas para 173, ou seja, 31 casos a mais do que na segunda-feira.

Ao todo, 108 pessoas estão infectadas no condado de Weschester, onde fica Nova Rochelle, outras 36 em Nova York, 19 em Nassau, seis em Rockland, duas em Saratoga e uma nos condados de Suffolk e Ulster. EFE

jfu/vnm