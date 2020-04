O estado de Nova York manterá as medidas de contenção à propagação da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, pelo menos, até o dia 15 de maio, conforme anunciou nesta quinta-feira o governador, Andrew Cuomo.

O mandatário regional, além disso, atualizou as informações referentes à pandemia, com o registro de mais 606 mortes em decorrência da infecção, o menor número desde o último dia 6, que elevam o total para 12.192.

Cuomo informou que o número de internações realizadas nesta foi de 1.996, a terceira mais baixa dos último sete dias, o que eleva o número de pessoas que estão hospitalizadas para 17.735.

Ainda de acordo com o governador, o número de pacientes que receberam alta, pelo terceiro dia consecutivo, superou e de entradas em unidades de saúde do estado.

O ritmo de contágio em Nova York, atualmente, é de 0,9 infectados por pessoa, segundo o governador, que considera o índice insuficiente para retomar as atividades social, econômica e educativa do estado.

Segundo Cuomo, uma volta à normalidade ou a algo próximo a isso, poderia voltar a aumentar o ritmo do contágio, já que, além disso, não seria possível acompanhar a expansão, já que no estado só estão sendo feitas análises em pessoas que apresentam sintomas e estiveram em contato com infectados.

Pela manhã, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, garantiu que os dados de internações, pessoas em unidade de terapia intensiva e a porcentagem de testes com resultado positivo, indicadores utilizados pelas autoridades americanas para avaliar a evolução da Covid-19, pioraram de maneira generalizada na cidade.

MÁSCARAS FACIAIS.

Hoje, Cuomo confirmou que o uso de máscaras ou lenços para cobrir nariz e boca em lugares públicos entrará em vigor às 20h desta sexta-feira (23h pelo horário de Brasília). O governador lembrou que será obrigatório em meios de transporte público.

O líder do governo regional, além disso, informou que taxistas e motoristas de serviços de aplicativo também precisarão usar a proteção facial.

"Estou recebendo mensagens de pessoas que não estão felizes, porque consideram uma instrução pessoal, uma imposição. Mas, é uma medida que pode salvar vidas", garantiu Cuomo.

Além disso, o governador de Nova York voltou a criticar o presidente Donald Trump, com a acusação de "estar afogando" estados e municípios, por não enviar fundos para combater a crise de saúde e econômica provocada pelo novo coronavírus.

CRÍTICAS REBATIDAS.

Em resposta à recente declaração de Trump, de que a cidade de Nova York está "inflando" o número de mortos, depois que foram incluídos na lista 3,7 mil casos de óbitos fora de hospitais e asilos, que são considerados suspeitos, Cuomo lembrou que a inclusão foi feita por solicitação das autoridades médicas estaduais.

"Não sei porque Nova York iria querer aumentar a quantidade de mortes. Já é suficiente doloroso para querer inflá-la", rebateu o governador.

Trump e Cuomo mantém um tenso equilíbrio de cooperação e confronto desde o início da crise provocada pela Covid-19. O último desentendimento aconteceu quando o presidente reagiu a uma iniciativa de Cuomo e outros governadores democratas de preparar um plano coordenado de reabertura econômica.

O chefe do governo nacional acusou os líderes regionais de se amotinarem; e o mandatário de Nova York disse que Trump acredita ser "o rei" dos Estados Unidos.