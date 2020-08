O governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou nesta sexta-feira, que museus, aquários e outras instituições culturais do estado poderão abrir as portas a partir do próximo dia 24, após redução no índice de contágio do novo coronavírus.

De acordo com o chefe do governo regional, que concedeu entrevista coletiva virtual, essas são consideradas atividades de baixo risco, por isso poderão ser retomadas daqui dez dias.