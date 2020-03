O estado de Nova York, nos Estados Unidos, já registrou 524 casos do novo coronavírus e sua primeira morte relacionada à doença, uma mulher de 82 anos que foi hospitalizada por enfisema, revelou neste sábado o governador Andrew Cuomo.

Ele também observou que o número de testes positivos na região continuará crescendo devido ao aumento da realização de testes.

"Há um aumento de 100 em relação a ontem. Realizamos 700 testes. O número de positivos depende dos testes: quanto mais testes, maior o número. Ninguém acredita que haja apenas 500 casos em Nova York, achamos que existem milhares de pessoas, talvez dezenas de milhares", explicou Cuomo, em uma teleconferência.

O governador também anunciou a primeira morte relacionada a Covid-19: uma idosa de 82 anos que morreu ontem à noite em um hospital da cidade de Nova York e estava internada desde o último dia 3 por enfisema.

Cuomo tentou relativizar a morte, colocando "quantas pessoas acima de 80 anos com doenças respiratórias anteriores morreram de gripe", acrescentando que "esse vírus é basicamente uma pneumonia".

O estado abriu seu primeiro centro de teste móvel na cidade de New Rochelle na quinta-feira, foco de coronavírus na área e em que os moradores têm prioridade, mas as autoridades já planejam abrir um segundo laboratório desse tipo, que é acessado com o veículo, no final da próxima semana, nos municípios de Long Island ou Jones Beach, anunciou Cuomo.

Ele criticou que a capacidade de testar nos Estados Unidos "tem sido um problema", mas aplaudiu a medida tomada ontem pelo governo para declarar uma emergência nacional, que resolverá esse "gargalo" e permitirá que os estados "usem seus próprios laboratórios" para identificar os positivos e, portanto, estabelecer quarentenas.

O governador também eliminou a exigência de que os jovens em idade escolar recebam 180 dias de estudo por ano, além de deixar a decisão de fechar suas escolas ao critério dos distritos escolares, independentemente de haver um resultado positivo ou não.