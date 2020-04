Um total de 10.056 pessoas morreram de Covid-19 no estado de Nova York - o epicentro mundial da doença -, nos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira o governador Andrew Cuomo.

Ele comparou esse número com as 2.753 mortes causadas pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas e garantiu, no entanto, que as mortes nas últimas 24 horas (671) registraram uma queda em relação aos dias anteriores, que estava acima de 750 vítimas.

Da mesma forma, Cuomo garantiu que, apesar dessas mortes, os dados apontam para um achatamento da curva, devido ao fato de ter sido possível controlar a propagação da doença, que já afetou mais de 195 mil pessoas.

Nesse sentido, observou que o número de internações registradas nas últimas horas foi de 1.958, o menor número desde 29 de março, e o de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foi de 83, permanecendo abaixo de 100 internações diárias, como aconteceu nos últimos três dias.

"O pior já passou?", perguntou o governador antes de responder: "Sim, se continuarmos avançando de maneira inteligente", disse ele, referindo-se à necessidade de retomar a atividade econômica progressivamente.

No entanto, ele alertou que "não haverá uma epifania, não haverá uma manhã com as manchetes dizendo: Aleluia, acabou! Isso não vai acontecer".

Quanto à recuperação da atividade social e econômica antes da propagação do novo coronavírus, Cuomo destacou a importância de manter o "delicado equilíbrio" entre o retorno à vida cotidiana e o controle da propagação da pandemia.

Assim, ele observou que um "plano de reabertura" está sendo elaborado por especialistas em economia e no sistema de saúde pública e não por políticos.

Nesse plano, como ele enfatizou, o número de infecções não será perdido de vista, para as quais destacou como importante o aumento da capacidade de realizar mais testes de detecção de vírus.

Andrew Cuomo também observou que estava procurando um plano conjunto com os governadores de outros estados, entre os quais mencionou Connecticut, Rhode Island, Nova Jersey, Delaware e Pensilvânia, para trabalhar em conjunto com o objetivo de desenvolver o mesmo plano para retomar as atividades de maneira coordenada.