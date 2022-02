A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, suspendeu nesta quarta-feira a obrigação do uso da máscara facial em locais públicos fechados, em vigor desde 10 de dezembro do ano passado, embora permita que diferentes municípios, empresas ou cidades continuem a mantê-la.

Hoje será o último dia de uso obrigatório da máscara, disse a governadora em entrevista à imprensa.