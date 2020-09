O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu nesta quinta-feira a responsabilidade pelo assassinato de seis trabalhadores humanitários franceses e dois nigerinos, atacados por homens armados durante um passeio turístico pela região de Kouré, no sudoeste do Níger, no dia 9 de agosto.

Em seu jornal semanal "Al Naba", publicado todas as quintas-feiras, a organização terrorista veiculou uma foto onde duas das supostas oito vítimas aparecem agachadas, uma delas com a roupa e o rosto ensanguentados.