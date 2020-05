O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou nesta sexta-feira um ataque contra o exército egípcio na conflituosa província do Sinai do Norte, que atingiu pelo menos dez soldados e deixou um número ainda indeterminado de militares.

Em breve comunicado divulgado por sua mídia habitual, o grupo declarou que o atentado de ontem a um veículo blindado ao sul da cidade de Bir al Abd, na parte norte da península do Sinai, causou a morte de dez soldados e deixou três feridos.

"Os soldados do Califado tinham como alvo um veículo blindado do Exército Egípcio com a detonação de um dispositivo explosivo", declarou o Estado Islâmico, em uma nota cuja veracidade não foi confirmada.

Ontem, o porta-voz das Forças Armadas egípcias, Tamer al Rifai, afirmou em comunicado que a explosão atingiu um oficial, um suboficial e oito soldados, sem detalhar quantos deles foram mortos.

Por sua vez, o exército anunciou hoje a morte de dois radicais classificados como muito perigosos em uma troca de tiros como parte de uma operação militar no Sinai do Norte, onde as forças egípcias combatem grupos armados desde fevereiro de 2018.