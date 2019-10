9 out 2019

EFE Cairo 9 out 2019

O Estado Islâmico (EI) reivindicou nesta quarta-feira um ataque cometido na noite anterior contra um posto de segurança curdo em Raqqa e outro contra veículos curdos perto da cidade síria, confirmando os primeiros atentados jihadistas na região desde que Estados Unidos anunciaram a retirada das tropas americanas do norte da Síria devido a uma iminente invasão turca.

Em comunicado, o grupo jihadista informa que, na terça-feira, um de seus combatentes conseguiu atingir "uma posição da inteligência do PKK" - usando o nome da guerrilha Partido dos Trabalhadores do Curdistão para se referir aos curdos - no centro de Raqqa, "onde utilizou metralhadoras e granadas".