O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou nesta sexta-feira a autoria do atentado que provocou a morte de ao menos 40 pessoas e tinha como alvo a minoria xiita durante as orações em uma mesquita na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão.

"Dezenas de renegados politeístas mortos e feridos em uma operação de duplo martírio visando um templo em Kandahar", informou o EI em comunicado que também mostra uma imagem dos dois terroristas suicidas que cometeram o massacre.