Os Estados Unidos atingiram o recorde de internações de pacientes com Covid-19 desde o início da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus, indicou nesta terça-feira o site "Covid Tracking Project".

De acordo com o projeto, atualmente há 85,8 mil pessoas com sintomas do problema de saúde. Além disso, 16,8 hospitalizados estão em UTIs, com 5,4 mil precisando de auxílio de aparelhos para conseguir respirar.